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Кому достанется Суперкубок? ПСЖ и Монако объявили стартовые составы на поединок

Франция

Сыграют не на Родине

Кому достанется Суперкубок? ПСЖ и Монако объявили стартовые составы на поединок

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 5-го января, "ПСЖ" и "Монако" разыграют Суперкубок Франции. Матч состоится в Дохе (Катар), на "Стадионе 974".

Гранды французского футбола обнародовали стартовые составы на это противостояние.

Поединок "ПСЖ" - "Монако" начнется в 18:30 по украинскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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