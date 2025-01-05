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Кому достанется Суперкубок? ПСЖ и Монако объявили стартовые составы на поединок
Сыграют не на Родине
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 5-го января, "ПСЖ" и "Монако" разыграют Суперкубок Франции. Матч состоится в Дохе (Катар), на "Стадионе 974".
Гранды французского футбола обнародовали стартовые составы на это противостояние.
Our starting XI ????#PSGASM | @tdc_qatar pic.twitter.com/dRjp8wT2MP— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 5, 2025
???? Le ???????? ???????? ????????́???????????????? ???? @PSG_inside— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) January 5, 2025
‣ #PSGASM pic.twitter.com/h8AnIBGt8r
Поединок "ПСЖ" - "Монако" начнется в 18:30 по украинскому времени.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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