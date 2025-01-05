Лига 1. Анже выбирается из зоны вылета, фиаско Ланса дома

"Анже" начал год с сенсационной победы над "Брестом". Для команды Александра Дюже это всего вторая домашняя победа в Лиге 1, благодаря которой они выбрались из зоны вылета. "Анже" удалось удивить соперника активным дебютом, в котором Эстебан Леполь открыл счет. У форварда был еще момент до перерыва, но больше хозяева в створ сегодня не попадали. Главное для "Анже" было не пропустить, и эту задачу они выполнили на ура, не допустив ни одного очевидного шанса у своих ворот. А в самой концовке Ньян в контратаке снял вопросы.

"Ланс" был близок к тому, чтобы в третий раз в кампании дома сыграть без голов. И если с "Лионом" и "Ниццей" такой результат на "Боллар Делелис" был приемлемым, но против "Тулузы" – не особо. Но удаление Давида да Кошты сломало игру "кроваво-золотых" в последние полчаса. Кроме десятки подвел и Маланг Сарр нарушением в своей штрафной, позволив Абухлялю урвать три очка для "Тулузы", которая теперь сравнялась с коллективом Уиллом Стиллом в таблице.

Наконец "Страсбур" в волевой манере обыграл "Осер". Новичок открыл в счет в дебюте после ошибки другого Сарра – Мамаду. Но Хабиб Диарра с точки накануне перерыва сравнял, а Лемарешаль в дебюте второй половины позволил "Страсбуру" заслуженно выйти вперед. А напоследок Эмануэль Эмега к победному ассисту добавил с подачи Морейры.

Лига 1. 16-й тур

Ланс, Боллар Делелис

Ланс – Тулуза 0:1

Гол: Абухляль 73 (п)

Удаление: Кошта 61

Анже, Стад Раймон Копа

Анже – Брест 2:0

Голы: Леполь 6, Ньян 90+5

Страсбур, Стад де ла Мено



Страсбур – Осер 3:1

Голы: Диарра 45+4 (п), Лемарешаль 59, Эмега 87 – Траоре 14