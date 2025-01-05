Суперкубок Франции

Катар, Доха. Стадиум 974

ПСЖ – Монако 1:0

Гол: Дембеле 90+2

Две недели назад эти двое встречались в рамках чемпионата, и парижане на выезде перестреляли "монегасков" 2:4. Открытый характер того матча был неожиданным, ведь Ади Хюттер осторожничал: поставил номинального ЦЗ Синго направо, ловкого левшу Вандерсона – налево крыть Дембеле. Плюс два чистых опорника и очень умеренный прессинг по меркам княжеской команды.

Но тогда второй тайм был настолько безумным, что тактика отошла на второй план. Команды по очереди выходили вперед и устроили рубку с 5 голами после перерыва. На этот раз тренер "Монако" на Суперкубок выставил весьма атакующий состав, и вернул привычное высокое давление.

Так "монегаски" обычно играют с аутсайдерами, когда остроатакующий фуллбек Кайо Энрике выходит в старте, а Головин выходит в опорной зоне. Таким образом Хюттер хотел добавить остроты в переходных фазах, имея плеймейкера из глубины и подключающихся крайних защитников на обоих флангах. Энрике же практически ничего не менял – Ли Кан Ин вышел вместо Барколя, Невеш вместо Фабиана, но тактически без изменений, то есть снова с ложной 9 впереди.

Впрочем, потенциальная игра на встречных курсах быстро угасла. А долгое отсутствие первого забитого не позволяло обоим раскрыться и показать весь атакующий потенциал. ПСЖ с прессингом соперника справлялся довольно неплохо. "Монегаскам" удавалось несколько тормозить атаки парижан, но не останавливать. Но подопечным Энрике страшно не хватало конкретики в последней трети, а без Барколя острота исчезла даже с позиций инсайдов.

ПСЖ был намного лучше в первом тайме и серьезно перестрелял оппонента по ударам – 13:3. Но последнее решение постоянно подводило, хронически не хватало форварда, способного замкнуть атаку. Плюс вперед подключались дозировано, чтобы контролировать контратаки соперника. И в итоге большинство ударов наносилось из-под сопротивления либо из невыгодных позиций. А кроме выстрела Дуэ в перекладину после обрезки соперника при билд-апе чистых моментов и не было.

После перерыва стало веселее. "Монако" начал с лучшей контратаки за матч. Аклиуш разогнал из центра поля, а Бен Сегир опасно прострелил на Вандерсона, проверившего штангу. Париж ответил ударом Дуэ после наглой комбинации в чужой штрафной. Дальше было затишье, пока в последние 20 минут Энрике пошел ва-банк. Пошли регулярные подключения обоих восьмерок в чужую штрафную, Хакими частил впереди, наконец появился чистый форвард – вышел Рамуш с 3 голами в 3 последних матчах вместе с Барколя.

И ПСЖ снова дожал "монегасков" в концовке, а Дембеле снова стал главным героем противостояния. Сначала Усман разыграл стенку с Хакими и вывел Ашрафа 1 на 1, но марокканец с угла вратарского не перекинул Кена. А дальше две разительные атаки по левому флангу разогнали Барколя и Фабиан. Фабиан дважды влетал в штрафную и простреливал вдоль вратарской в компенсированное время. В первой атаке Рамуш проиграл дуэль киперу в ближнем бою. Во втором португалец вообще пролетел мимо мяча, но это сыграло на руку команде, ведь одинокий Дембеле замкнул на дальней. 1:0. Париж забирает 13-й Суперкубок за 14 лет.

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими – Невеш (Фабиан Руис, 67), Витинья, Заир-Эмери (Меюлю, 88) – Дуэ (Рамуш, 72), Дембеле, Ли Кан Ин (Барколя, 67)

Монако: Кен – Энрике, Салису, Керер, Вандерсон (Тезе, 86) – Закария, Головин (Камара, 72) – Бен-Сегир, Минамино, Аклиуш (Магасса, 86) – Иленикена (Эмболо, 72)