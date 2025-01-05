Лига 1. 16-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Гавр 5:1

Голы: Ронжье 25, Надир 39, Мопе 43, Ваи 66, Гарсия 75 – Айю 85

"Марсель" начал год с избиения одного из аутсайдеров Лиги 1 "Гавра". 10-я победа команды Роберто Де Дзерби была, пожалуй, и самой простой в сезоне. Ведь гости была разгромлены еще до перерыва, и могли при лучшей реализации "Олимпика" получить еще столько же и во второй половине.

"Марсель" начал с тотального перевеса во владении (3 к 1 до перерыва). Но команда Де Дзерби умело управляла ритмом, эпизодически взрываясь и создавая остроту. Главным героем тайма стал Кантен Мерлен – левый латераль дважды ассистировал партнерам (на второй и третий), и именно с его острых действий стартовал первый гол в матче. Но интереснее всего, насколько разными были его действия во всех мячах. И как разнообразно при этом действовали его партнеры.

Ронжье забил ударом издали после неудачного выноса Кешты. Но атака началась классическим забросом от Гринвуда с правого полуфланга на вбегающего из глубины латераля и прострела вдоль штрафной. Во втором голевом эпизоде Гринвуд уже заходил в штрафную с левого края, отдал внутрь Мерлену, а тот уже коротким пасом ассистировал Надиру, который получил свой шанс на фоне отсутствия Хейбьерга и Кондогбиа.

В третье голе круто ширину дал правый ЦЗ Мурильо, ворвавшись в штрафную по лицевой. Навесил на Мерлена, который теперь уже в штрафной исполнял инсайда, но не стал замыкать, а скинул Мопе на полупустые. И после перерыва уже Мурильо взял на себя роль главного героя. Сначала крутой диагональю из глубины запустил Гринвуда, который выкатил Ваи на редкий гол. А за 15 минут до конца Мурильо нашел заслуженный ассист, выкатив Гарсии на гол первым касанием в матче. Опять-таки, overlap на правом краю, заход по лицевой и прострел вдоль вратарской. "Гавр" хватило на гол престижа от Андре Айю, которому аплодировал весь "Велодром".

5:1. Команда Де Дзерби выдала учебный пример по тому, как разбивать 5-3-2. Тройку ЦПЗ соперников методично растягивали вширь или заманивали на один фланг. Создавали численный перевес на другом краю, менялись позициями и путали оппонентов. Правый ЦЗ Мурильо забегал как латераль, Мерлен с Гринвудом заходили в штрафную из самых разнообразных позиций и ситуаций, а остальные партнеры двигались в унисон. Мейсон мог уйти и с тремя ассистами, будь точнее Мопе. "Гавр" же сегодня выступил в роли тренировочных манекенов. Очень и очень слабо.

Марсель: Рульи – Корнелиус (Бакола, 79), Балерди, Мурильо – Мерлен (Гарсия, 73), Ронжье (Роу, 74), Надир (Коне, 46), Луис Энрике – Рабьо, Гринвуд – Мопе (Ваи, 59)

Гавр: Дема – Льорис, Кенку, Пембеле – Зуауи, Кешта (Логбо, 64), Туре, Кузяев (Ндиайе, 53), Него – Айю (Конфе, 88), Хусни (Жужу, 53)