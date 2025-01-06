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Луис Энрике о победе в Суперкубке Франции: Выигрыш трофея всегда является источником радости

Франция

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Луис Энрике о победе в Суперкубке Франции: Выигрыш трофея всегда является источником радости

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "ПСЖ" вырвал победу на последних минутах у "Монако" (1:0) и добыл свой первый трофей в 2025 году. После поединка главный тренер новоиспеченных обладателей Суперкубка Франции Луис Энрике отметил, что для игроков было очень важно начать год с положительных эмоций, поскольку это может придать уверенности команде в дальнейших матчах.

"Выигрыш трофея всегда является источником радости. Начинать 2025 год таким образом, на почти полном стадионе, с большим количеством людей, болеющих за Париж, с парижскими болельщиками на стадионе. Такое начало года дает нам толчок и уверенность, поэтому мы должны воспользоваться этим и думать о будущем. Это был очень тяжелый матч, против соперника с очень качественными игроками, с большим количеством атакующих игроков. У нас было несколько очень хороших моментов в матче, моменты доминирования и моменты оборонительных страданий, но я думаю, что в конце концов гол отдал должное команде, которая никогда не прекращает бороться, которая никогда не прекращает атаковать, которая никогда не прекращает бегать, которая никогда не прекращает защищаться. Я считаю, что это очень положительный момент и то, что нам нужно продолжать развивать", - заявил Луис Энрике.

Отметим, что следующий матч "ПСЖ" проведет в Лиге 1 в воскресенье, 12 января, против "Сент-Этьена".

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Луис Энрике “ПСЖ”
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Источник:
ПСЖ
Опубликовал: Александр Гресь
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