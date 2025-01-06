5 клубов Европы интересуются центрбеком Бреста

"Ренн" проявляет интерес к центральному защитнику "Бреста" Лилиану Брассье, который сейчас выступает за "Марсель" на правах аренды. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

По информации источника, кроме "Ренна" футболистом интересуются: "Лестер", "Вильярреал", "Вольфсбург" и "Ницца".

Брассье присоединился к ФК "Брест" летом 2021 года из "Ренна" за 1,75 млн евро. Тransfermarkt пока оценивает стоимость трансфера игрока в 10 млн евро.