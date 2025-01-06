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5 клубов Европы интересуются центрбеком Бреста
Лилиан Брассье может сменить свой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ренн" проявляет интерес к центральному защитнику "Бреста" Лилиану Брассье, который сейчас выступает за "Марсель" на правах аренды. Об этом сообщает издание Foot Mercato.
По информации источника, кроме "Ренна" футболистом интересуются: "Лестер", "Вильярреал", "Вольфсбург" и "Ницца".
Брассье присоединился к ФК "Брест" летом 2021 года из "Ренна" за 1,75 млн евро. Тransfermarkt пока оценивает стоимость трансфера игрока в 10 млн евро.
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Источник:Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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