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Команда Хорхе Сампаоли может приобрести капитана Ланса
Это будет значительное усиление для красно-черных
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно стало известно, что тренер "Ланса" Уилл Стилл больше не заинтересован в услугах одного из лидеров команды Бриса Самбы. Этой ситуацией хотят воспользоваться другие представители Лиги 1, которые видят во французе значительное усиление на вратарской позиции.
По информации Foot Mercato, "Ренн" заинтересован в услугах капитана "Ланса". Учитывая проблемы "красно-черных" в этом сезоне, подписание 30-летнего голкипера было бы значительным усилением для команды Хорхе Сампаоли. Сейчас продолжаются переговоры между всеми сторонами по трансферу игрока. По данным transfermarkt, его стоимость составляет 15 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Брис Самба провел 17 матчей, из которых 7 отстоял на ноль, пропустив всего 17 голов.
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