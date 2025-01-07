  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Команда Хорхе Сампаоли может приобрести капитана Ланса
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Команда Хорхе Сампаоли может приобрести капитана Ланса

Франция

Это будет значительное усиление для красно-черных

Команда Хорхе Сампаоли может приобрести капитана Ланса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно стало известно, что тренер "Ланса" Уилл Стилл больше не заинтересован в услугах одного из лидеров команды Бриса Самбы. Этой ситуацией хотят воспользоваться другие представители Лиги 1, которые видят во французе значительное усиление на вратарской позиции.

По информации Foot Mercato, "Ренн" заинтересован в услугах капитана "Ланса". Учитывая проблемы "красно-черных" в этом сезоне, подписание 30-летнего голкипера было бы значительным усилением для команды Хорхе Сампаоли. Сейчас продолжаются переговоры между всеми сторонами по трансферу игрока. По данным transfermarkt, его стоимость составляет 15 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Брис Самба провел 17 матчей, из которых 7 отстоял на ноль, пропустив всего 17 голов.

По теме
yellow-arrow
Вулверхэмптон близок к трансферу игрока Реймса
yellow-arrow
ПСЖ проявляет интерес к форварду Астон Виллы
yellow-arrow
5 клубов Европы интересуются центрбеком Бреста
Ренн Ланс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости