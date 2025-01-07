Команда Хорхе Сампаоли может приобрести капитана Ланса

Недавно стало известно, что тренер "Ланса" Уилл Стилл больше не заинтересован в услугах одного из лидеров команды Бриса Самбы. Этой ситуацией хотят воспользоваться другие представители Лиги 1, которые видят во французе значительное усиление на вратарской позиции.

По информации Foot Mercato, "Ренн" заинтересован в услугах капитана "Ланса". Учитывая проблемы "красно-черных" в этом сезоне, подписание 30-летнего голкипера было бы значительным усилением для команды Хорхе Сампаоли. Сейчас продолжаются переговоры между всеми сторонами по трансферу игрока. По данным transfermarkt, его стоимость составляет 15 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Брис Самба провел 17 матчей, из которых 7 отстоял на ноль, пропустив всего 17 голов.