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Монако достиг договоренности с нападающим участника Лиги чемпионов
Монегаскам осталось договориться только с клубом
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Фалорин Балогун выбыл на длительное время, поэтому "Монако" был вынужден выйти на рынок, чтобы найти замену своему нападающему. "Монегаски" достаточно быстро определились с потенциальным приобретением в зимнее трансферное окно.
По информации Foot Mercato, "Монако" нацелился на Мику Биерета из "Штурма Грац". Представитель Лиги 1 уже достиг договоренности с 21-летним нападающим, однако им осталось договориться с австрийцами. Руководство "Штурма" требует за своего игрока 20 млн евро, зато "Монако" считает эту сумму слишком высокой. Переговоры между клубами сейчас продолжаются.
Добавим, что в этом сезоне Мика Биерет провел 25 матчей, где отметился 14 голами и 5 ассистами.
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