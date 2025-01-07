Монако достиг договоренности с нападающим участника Лиги чемпионов

Фалорин Балогун выбыл на длительное время, поэтому "Монако" был вынужден выйти на рынок, чтобы найти замену своему нападающему. "Монегаски" достаточно быстро определились с потенциальным приобретением в зимнее трансферное окно.

По информации Foot Mercato, "Монако" нацелился на Мику Биерета из "Штурма Грац". Представитель Лиги 1 уже достиг договоренности с 21-летним нападающим, однако им осталось договориться с австрийцами. Руководство "Штурма" требует за своего игрока 20 млн евро, зато "Монако" считает эту сумму слишком высокой. Переговоры между клубами сейчас продолжаются.

Добавим, что в этом сезоне Мика Биерет провел 25 матчей, где отметился 14 голами и 5 ассистами.