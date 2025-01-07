  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Монако близок к трансферу полузащитника бельгийского Левена
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монако близок к трансферу полузащитника бельгийского Левена

Франция

Монегаски хотят укрепить центр поля

Монако близок к трансферу полузащитника бельгийского Левена

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Этой зимой "Монако" ищет усиление в атаку, но также работает над укреплением своей полузащиты. Французский клуб, похоже, достаточно близок, чтобы оформить свое первое подписание в этом году.

По информации Foot Mercato, "монегаски" согласились приобрести Эзекиля Банзузи, который играет за бельгийский "Левен". Между двумя сторонами была достигнута договоренность о трансферной сумме в 13 млн евро, включая бонусы. Контракт 19-летнего центрального полузащитника будет рассчитан до июня 2030 года.

Добавим, что в этом сезоне Эзекиль Банзузи провел 21 матч, где отметился 2 голами и 5 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Монако достиг договоренности с нападающим участника Лиги чемпионов
yellow-arrow
Команда Хорхе Сампаоли может приобрести капитана Ланса
yellow-arrow
Вулверхэмптон близок к трансферу игрока Реймса
Монако Левен (Бельгия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости