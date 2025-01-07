Монако близок к трансферу полузащитника бельгийского Левена

Этой зимой "Монако" ищет усиление в атаку, но также работает над укреплением своей полузащиты. Французский клуб, похоже, достаточно близок, чтобы оформить свое первое подписание в этом году.

По информации Foot Mercato, "монегаски" согласились приобрести Эзекиля Банзузи, который играет за бельгийский "Левен". Между двумя сторонами была достигнута договоренность о трансферной сумме в 13 млн евро, включая бонусы. Контракт 19-летнего центрального полузащитника будет рассчитан до июня 2030 года.

Добавим, что в этом сезоне Эзекиль Банзузи провел 21 матч, где отметился 2 голами и 5 ассистами.