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Монако близок к трансферу полузащитника бельгийского Левена
Монегаски хотят укрепить центр поля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Этой зимой "Монако" ищет усиление в атаку, но также работает над укреплением своей полузащиты. Французский клуб, похоже, достаточно близок, чтобы оформить свое первое подписание в этом году.
По информации Foot Mercato, "монегаски" согласились приобрести Эзекиля Банзузи, который играет за бельгийский "Левен". Между двумя сторонами была достигнута договоренность о трансферной сумме в 13 млн евро, включая бонусы. Контракт 19-летнего центрального полузащитника будет рассчитан до июня 2030 года.
Добавим, что в этом сезоне Эзекиль Банзузи провел 21 матч, где отметился 2 голами и 5 ассистами.
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