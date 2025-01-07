ПСЖ под угрозой санкций от УЕФА

"ПСЖ" может столкнуться с серьезными санкциями со стороны УЕФА из-за задолженности перед бывшим игроком Килианом Мбаппе. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Французский клуб должен выплатить Мбаппе, который ныне защищает цвета мадридского "Реала", сумму в 55,4 миллиона евро, включающую невыплаченную зарплату и бонусы. Эта сумма была определена Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP) еще в сентябре прошлого года.

Юристы Мбаппе уже подали иск в высшую апелляционную комиссию Федерации футбола Франции, требуя наложить санкции на "ПСЖ". Кроме того, существует риск, что УЕФА также применит санкции к парижскому клубу за нарушение регламента "О лицензировании клубов и финансовой стабильности".