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ПСЖ под угрозой санкций от УЕФА
Все из-за долга перед Мбаппе
"ПСЖ" может столкнуться с серьезными санкциями со стороны УЕФА из-за задолженности перед бывшим игроком Килианом Мбаппе. Об этом сообщает издание L'Equipe.
Французский клуб должен выплатить Мбаппе, который ныне защищает цвета мадридского "Реала", сумму в 55,4 миллиона евро, включающую невыплаченную зарплату и бонусы. Эта сумма была определена Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP) еще в сентябре прошлого года.
Юристы Мбаппе уже подали иск в высшую апелляционную комиссию Федерации футбола Франции, требуя наложить санкции на "ПСЖ". Кроме того, существует риск, что УЕФА также применит санкции к парижскому клубу за нарушение регламента "О лицензировании клубов и финансовой стабильности".
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