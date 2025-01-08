Главный тренер сборной Франции назвал дату ухода со сборной.

Дидье Дешам решил уйти со сборной после Чемпионата Мира 2026, проходящего в Северной Америке. Каким бы не был путь сборной Франции – Дешам уйдёт по окончанию контракта.

Тренер принимал решение несколько месяцев и готов его сделать официальным, чтобы закрыть вопросы о его будущем. Французский специалист хочет спокойно подготовить сборную к Лиге Наций и к Чемпионату Мира.

По информации L`Equipe официально он объявит это 8 января в 13:00 по французскому времени (14:00 по киевскому).

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Дидье Дешам руководит сборной Франции с июля 2012 года. Со сборной он выиграл Чемпионат Мира 2018 и Лигу Наций 2020/21.