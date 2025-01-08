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"Надо знать, когда стоит сказать "стоп"". Дидье Дешам назвал дату ухода из сборной Франции
Теперь официально
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Дидье Дешам окончательно поставил точку над "і" относительно своего будущего во главе сборной Франции. Тренер "синих" покинет национальную команду после Чемпионата Мира 2026, который будет проходить в Северной Америке.
"Я здесь с 2012 года. Я должен быть здесь до 2026 года, до следующего чемпионата мира, но на этом все закончится, потому что в какой-то момент ты должен быть здесь. Это очень ясно в моей голове. Я отсидел свой срок с тем же желанием, с той же страстью, чтобы удерживать французскую команду на самом высоком уровне. Никогда не хочется, чтобы это закончилось, особенно, если это что-то прекрасное. После этого надо знать, когда стоит сказать "стоп". После этого есть жизнь. Я не знаю, какой она будет, но она тоже будет очень хорошей. Это будет 14 лет, это тоже долгое время. Я здесь не ради рекордов, тем более не ради требований. Самое главное, чтобы французская команда оставалась на вершине, где она находится уже много лет", - цитирует слова французского тренера TF1 Info.
Отметим, что Дидье Дешам руководит сборной Франции с июля 2012 года. Во главе "синих" он выиграл Чемпионат Мира 2018 и Лигу Наций 2020/21, а также был финалистом Евро-2016 и Чемпионата Мира 2022.
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