"Надо знать, когда стоит сказать "стоп"". Дидье Дешам назвал дату ухода из сборной Франции

Дидье Дешам окончательно поставил точку над "і" относительно своего будущего во главе сборной Франции. Тренер "синих" покинет национальную команду после Чемпионата Мира 2026, который будет проходить в Северной Америке.

"Я здесь с 2012 года. Я должен быть здесь до 2026 года, до следующего чемпионата мира, но на этом все закончится, потому что в какой-то момент ты должен быть здесь. Это очень ясно в моей голове. Я отсидел свой срок с тем же желанием, с той же страстью, чтобы удерживать французскую команду на самом высоком уровне. Никогда не хочется, чтобы это закончилось, особенно, если это что-то прекрасное. После этого надо знать, когда стоит сказать "стоп". После этого есть жизнь. Я не знаю, какой она будет, но она тоже будет очень хорошей. Это будет 14 лет, это тоже долгое время. Я здесь не ради рекордов, тем более не ради требований. Самое главное, чтобы французская команда оставалась на вершине, где она находится уже много лет", - цитирует слова французского тренера TF1 Info.

Отметим, что Дидье Дешам руководит сборной Франции с июля 2012 года. Во главе "синих" он выиграл Чемпионат Мира 2018 и Лигу Наций 2020/21, а также был финалистом Евро-2016 и Чемпионата Мира 2022.