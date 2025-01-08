Главный тренер ПСЖ дал зеленый свет на продажу своего нападающего в январе

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике дал разрешение на продажу Рандаля Коло Муани в январе.

Как отмечает журналист Флориан Плеттенберг, руководство "ПСЖ" продолжает настаивать на том, что 26-летний нападающий может уйти в аренду с обязательством выкупа игрока, поскольку полноценный трансфер пока не является возможным из-за высокого ценника на игрока.

Известно, что "Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла" и "Ювентус" ведут переговоры с парижанами. Также известно об интересе к форварду со стороны лондонского "Челси".

Летом 2023 года "ПСЖ" заплатил за Рандаля Коло Муани 95 миллионов евро франкфуртскому "Айнтрахту", сделав его подписание третьим самым дорогим трансфером на вход в истории клуба.

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Ранее сообщалось о том, что лондонский "Тоттенхэм" близок к подписанию Рандаля Коло Муани.