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Идеальный кандидат. Названо имя возможного преемника Дешама в сборной Франции
Этот тренер всегда мечтал о работе в национальной сборной
Фото: Reuters
Легенда французского футбола может возглавить национальную сборную своей страны после того, как Дидье Дешам, нынешний наставник "Ле Бле", объявил о том, что он покинет свой пост в 2026 году.
По информации от издания L'Equipe, преемником Дешама в сборной Франции должен стать Зинедин Зидан, который имел отличный опыт, работая в мадридском "Реале". Вместе с королевским клубом он трижды подряд выигрывал трофей Лиги чемпионов, а также восемь раз одерживал победу в других турнирах.
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Недавно стало известно, что Зинедин Зидан отклонил предложения от нескольких топ-клубов, в том числе от "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед", ради работы с национальной командой.
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