Капитан Ланса перейдет в команду Хорхе Сампаоли

В Лиге 1 состоится один из самых неожиданных трансферов этой зимы. Брис Самба покинет "Ланс" и присоединится к другому французскому клубу - "Ренну".

По информации Foot Mercato, 30-летний голкипер прибыл в Ренн в среду утром после прохождения медосмотра в Париже. Футболист должен подписать контракт с "красно-черными", который будет действовать до 2029 года. "Ренн" в ближайшее время планирует оформить этот переход официально.

????#SRFC ????⚫️



➡️Brice Samba est arrivé à Rennes ce mercredi matin



????il a passé sa visite médicale sans problèmes à Paris mardi



⌛️officialisation imminente https://t.co/EZV9PMEDJc — Sébastien Denis (@sebnonda) January 8, 2025

Добавим, что в этом сезоне Брис Самба провел 17 матчей, из которых 7 отстоял на ноль, пропустив в общей сложности 17 голов.