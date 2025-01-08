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Капитан Ланса перейдет в команду Хорхе Сампаоли
Красно-черные скоро должны объявить об этом трансфере
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Лиге 1 состоится один из самых неожиданных трансферов этой зимы. Брис Самба покинет "Ланс" и присоединится к другому французскому клубу - "Ренну".
По информации Foot Mercato, 30-летний голкипер прибыл в Ренн в среду утром после прохождения медосмотра в Париже. Футболист должен подписать контракт с "красно-черными", который будет действовать до 2029 года. "Ренн" в ближайшее время планирует оформить этот переход официально.
????#SRFC ????⚫️— Sébastien Denis (@sebnonda) January 8, 2025
➡️Brice Samba est arrivé à Rennes ce mercredi matin
????il a passé sa visite médicale sans problèmes à Paris mardi
⌛️officialisation imminente https://t.co/EZV9PMEDJc
Добавим, что в этом сезоне Брис Самба провел 17 матчей, из которых 7 отстоял на ноль, пропустив в общей сложности 17 голов.
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