Лилль проявляет интерес к одноклубнику Артема Довбика

Энцо Ле Фе по большей части наблюдает за матчами "Ромы" со скамейки запасных, чем принимает непосредственное участие в них. Учитывая его нынешнюю ситуацию, некоторые клубы готовы предложить ему больше игровой практики.

По информации Foot Mercato, к центральному полузащитнику "волков" проявляет интерес "Лилль". Бруно Женезио готов предоставить французу больше игрового времени, поскольку команда соревнуется в нескольких турнирах, а тренеру необходимо проводить ротации игроков. Кроме того, "Рома" будет вынуждена продать футболиста, так как им нужно соответствовать правилам финансового фэйр-плей. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 18 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Энцо Ле Фе провел 10 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.