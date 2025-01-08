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Официально: Команда Сампаоли приобрела голкипера сборной Франции

Франция

Об этом говорится на сайте красно-черных

Официально: Команда Сампаоли приобрела голкипера сборной Франции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан "Ланса" Брис Самба официально присоединился к "Ренну". Контракт 30-летнего голкипера с "красно-черными" рассчитан до 2029 года. Руководство "Ренна" заплатило от 13 до 15 млн евро за нового первого номера команды.

"Это отличное ощущение, потому что я хотел присоединиться к "Ренну". Я рад, что приехал, чтобы познакомиться с моими новыми товарищами по команде и начать тренировки. Я присоединяюсь к сильному, стабильному и признанному клубу. Бретонцы - гордый и сильный народ, и мне очень приятно прибыть в Ренн. Я регулярно играл против них, когда был молодым, и часто приезжал на стадион "Руазон Парк" в Лиге 1. У меня там были очень сложные матчи (улыбается), и я не могу дождаться, чтобы познакомиться с болельщиками. Я хочу быть как можно более решительным, это то, что привело меня в сборную Франции, и я надеюсь продолжить в том же духе. Также очень приятно снова увидеть Секо [Фофана], мы много общались в последнее время. Я с нетерпением жду возобновления нашей связи, он был нашей силой в прошлом, и повторить то, что мы смогли сделать, было бы необычайным достижением", - заявил голкипер сборной Франции после перехода.

Отметим, что в этом сезоне Брис Самба провел 17 матчей, из которых 7 отыграл на ноль, пропустив в общей сложности 17 голов.

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Источник:
Ренн
Опубликовал: Александр Гресь
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