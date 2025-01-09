Ланс отказался от аренды голкипера Марселя, который играет на временной основе в Жироне

Путаница с арендой Пау Лопеса в "Ланс" уже имеет свои последствия, и, как и ожидалось, в худшем положении оказался игрок. Через день после договоренности с "Марселем" об аренде вратаря, "Ланс" на своем сайте сообщил, что отказывается от аренды голкипера, поскольку "Жирона" намерена оставить игрока у себя до 29 января, когда завершится его участие в Лиге чемпионов.

По информации Marca, регламент УЕФА был негибким к каталонцам, и организация не позволила зарегистрировать нового вратаря вместо Пау Лопеса, что вынудило "Жирону" удерживать игрока до завершения двух последних туров Лиги чемпионов. Хотя это почти невозможно, однако у испанцев все еще существует возможность квалификации в раунд плей-офф, а также возможность набрать еще несколько очков, которые принесут деньги в казну клуба. С гипотетическим уходом 30-летнего вратаря, у Мичела остался бы только Гассанига в составе на Лигу чемпионов, вместе с вратарями резервной команды Лукасом, Билали и Фуналле, а это риск, на который клуб не хотел бы идти, играя в континентальном соревновании.

Отметим, что в этом сезоне Пау Лопес сыграл лишь в одном матче во всех турнирах.