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Ренн заинтересован в трансфере вингера Лос-Анджелеса

Франция

Этот игрок ранее играл в Лиге 1

Ренн заинтересован в трансфере вингера Лос-Анджелеса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ренн" очень активно начал свою работу на трансферном рынке. Команда Хорхе Сампаоли уже усилила свой состав такими игроками, как Брис Самба и Секо Фофана. Впрочем, "красно-черные" хотят добавить новой крови в атакующей линии.

По информации Foot Mercato, бретонцы заинтересованы в трансфере Дениса Буанга, который представляет "Лос-Анджелес". Габонец готов вернуться в Лигу 1, и уже получил хорошее предложение от мексиканского клуба "Тигрес". Что касается трансферной суммы, то она, скорее всего, будет в районе 10 млн евро, учитывая, что у 30-летнего вингера заканчивается контракт с "Лос-Анджелесом" в декабре 2027 года.

Добавим, что в прошлом году Денис Буанга провел 48 матчей, где отметился 28 голами и 16 ассистами.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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