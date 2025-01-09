Ренн заинтересован в трансфере вингера Лос-Анджелеса

"Ренн" очень активно начал свою работу на трансферном рынке. Команда Хорхе Сампаоли уже усилила свой состав такими игроками, как Брис Самба и Секо Фофана. Впрочем, "красно-черные" хотят добавить новой крови в атакующей линии.

По информации Foot Mercato, бретонцы заинтересованы в трансфере Дениса Буанга, который представляет "Лос-Анджелес". Габонец готов вернуться в Лигу 1, и уже получил хорошее предложение от мексиканского клуба "Тигрес". Что касается трансферной суммы, то она, скорее всего, будет в районе 10 млн евро, учитывая, что у 30-летнего вингера заканчивается контракт с "Лос-Анджелесом" в декабре 2027 года.

Добавим, что в прошлом году Денис Буанга провел 48 матчей, где отметился 28 голами и 16 ассистами.