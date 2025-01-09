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ПСЖ возобновил интерес к звездному нападающему Наполи
Столичный клуб попытается подписать его зимой
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "Пари Сен-Жермен" возобновил интерес к звездному вингеру "Наполи".
Как сообщает издание L'Equipe, руководство французского гранда будет пытаться подписать Хвичу Кварацхелию во время зимнего трансферного окна, поскольку 23-летний грузин еще не подписал новый контракт с клубом.
Ввиду того, что главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике готов отпустить Рандаля Коло Муани уже зимой, испанский специалист хотел бы подписать нового нападающего для того, чтобы создать дополнительную конкуренцию на позиции Брэдли Барколя.
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В этом сезоне Хвича Кварацхелия забил 5 голов и отдал три ассиста в 19 матчах за "Наполи" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.
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