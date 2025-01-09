Ланс приобрел нападающего болгарского ЦСКА

Достаточно активно начал свою работу "Ланс" на трансферном рынке. После неудачной попытки арендовать голкипера Пау Лопеса, французский клуб приобрел у софийского "ЦСКА" нападающего Годюэна Коялипу. Контракт 24-летнего игрока с "кроваво-золотыми" рассчитан до конца июня 2028 года. По данным Foot Mercato, "Ланс" заплатил за Годюэна Коялипу 2 млн евро.

"Мы рады приветствовать Годюэна в наших рядах. Этот универсальный нападающий одержим забивать голы, о чем свидетельствуют 48 голов, которые он забил с начала сезона 2022/23. На протяжении нетипичной карьеры, в которой он играл в лигах с разными игровыми культурами, Годюэн продемонстрировал четкую способность к адаптации. Принятие вызова в Болгарии, почти за 2 000 километров от дома, свидетельствует о его желании и решимости добиться успеха. В 24 года Годуин приходит в гонку с определенной зрелостью. Его личность порадует поклонников "кроваво-золотых", и он прекрасно впишется в команду Уилла Стилла", - заявил исполнительный директор "Ланса" Пьер Дреосси.

Отметим, что в этом сезоне Годюэн Коялипу провел 17 матчей, где отметился 15 голами и 2 ассистами.