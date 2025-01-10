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Монако подпишет талантливого воспитанника академии Арсенала

Франция

Нападающий присоединится к команде из Лиги 1 в ближайшее время

Монако подпишет талантливого воспитанника академии Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Монако" завершает трансфер талантливого воспитанника академии лондонского "Арсенала".

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, 21-летний форвард австрийского "Штурм Грац" Мика Биерет переходит в "Монако" на полоноценной основе. Клубы достигли договоренности относительно его трансфера. Отмечается, что в пятницу, 10-го января, запланирован медосмотр футболиста.

Также известно, что сумма трансфера составит 13 миллионов евро, "Штурм" может получить дополнительно до двух миллионов евро в виде бонусов. "Канониры" получат процент от перепродажи своего воспитанника.

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Добавим, что в этом сезоне Мика Биерет отметился 14 голами и 5 ассистами в 25 матчах за клуб во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) Штурм (Грац) Монако Мика Биерет
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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