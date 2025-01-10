Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монако подпишет талантливого воспитанника академии Арсенала
Нападающий присоединится к команде из Лиги 1 в ближайшее время
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Монако" завершает трансфер талантливого воспитанника академии лондонского "Арсенала".
По информации от инсайдера Фабрицио Романо, 21-летний форвард австрийского "Штурм Грац" Мика Биерет переходит в "Монако" на полоноценной основе. Клубы достигли договоренности относительно его трансфера. Отмечается, что в пятницу, 10-го января, запланирован медосмотр футболиста.
Также известно, что сумма трансфера составит 13 миллионов евро, "Штурм" может получить дополнительно до двух миллионов евро в виде бонусов. "Канониры" получат процент от перепродажи своего воспитанника.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в этом сезоне Мика Биерет отметился 14 голами и 5 ассистами в 25 матчах за клуб во всех турнирах.
Популярное сейчас
- "И идите все н###й", - Милевский показал, как проводит вечер с девушкой. ФОТО
- Яремчук может продолжить карьеру в экзотическом чемпионате
- Ворскла нашла замену Илье Крупскому, но имеет конкурентов за рубежом
- Главный тренер сборной Франции назвал дату ухода со сборной
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился