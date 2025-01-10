Восьмикратный чемпион Франции интересуется опорником Бешикташа

"Нант" переживает тяжелые времена. Восьмикратный чемпион Франции после первой половины сезона находится в непосредственной близости к зоне вылета (16-е место) и им необходимо укреплять свой состав, чтобы улучшить свою турнирную ситуацию в лиге.

По информации Foot Mercato, "канарейки" интересуются опорником "Бешикташа" Жаном Онана. Футболист имеет опыт выступлений в Лиге 1, поиграв за "Лилль", "Бордо", "Ланс", а также проведя полгода в "Марселе" в прошлом сезоне. "Нант" рассматривает возможность аренды камерунца, однако никаких переговоров между клубами еще не состоялись.

Добавим, что в этом сезоне Жан Онана провел 6 игр, и никакими результативными действиями игрок не отличался.