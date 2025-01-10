  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Восьмикратный чемпион Франции интересуется опорником Бешикташа
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Восьмикратный чемпион Франции интересуется опорником Бешикташа

Франция

Футболист имеет опыт выступлений в Лиге 1

Восьмикратный чемпион Франции интересуется опорником Бешикташа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Нант" переживает тяжелые времена. Восьмикратный чемпион Франции после первой половины сезона находится в непосредственной близости к зоне вылета (16-е место) и им необходимо укреплять свой состав, чтобы улучшить свою турнирную ситуацию в лиге.

По информации Foot Mercato, "канарейки" интересуются опорником "Бешикташа" Жаном Онана. Футболист имеет опыт выступлений в Лиге 1, поиграв за "Лилль", "Бордо", "Ланс", а также проведя полгода в "Марселе" в прошлом сезоне. "Нант" рассматривает возможность аренды камерунца, однако никаких переговоров между клубами еще не состоялись.

Добавим, что в этом сезоне Жан Онана провел 6 игр, и никакими результативными действиями игрок не отличался.

По теме
yellow-arrow
Монако подпишет талантливого воспитанника академии Арсенала
yellow-arrow
Манчестер Сити предлагает 50 миллионов евро за игрока сборной Узбекистана
yellow-arrow
Трансферная сага Забарного: надежда Парижа умирает последней, а в Лондоне опускают руки
Бешикташ (Стамбул) Нант
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости