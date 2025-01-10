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Апелляция отклонена. Лион остается под жесткими санкциями

Франция

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Апелляция отклонена. Лион остается под жесткими санкциями

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Апелляционный комитет Французской футбольной федерации оставил в силе санкции, наложенные на "Лион" в ноябре прошлого года. Это означает, что клуб не может подписывать новых игроков.

Санкции против "Лиона" были введены из-за значительных долгов, которые составляют более 505 млн евро.

Руководство "Лиона" приложило значительные усилия, чтобы обжаловать это решение. Они представили доказательства, которые должны были продемонстрировать стабилизацию финансового состояния клуба. Однако, апелляционный комитет не принял эти аргументы.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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