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Лига 1. Гостевые осечки Монако и Лилля
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 17-й тур
Нант, Стад ля Божуар
Нант – Монако 2:2
Голы: Аблин 12, Амьян 47 – Эмболо 52, Салису 59
Нант: Антони Лопеш, Коцца, Зезе (Гбамен, 70), Паллуа, Амьян, Кастеллетто, Саймон, Дуглас, Лепенан, Томас (Мохамед, 78), Аблин
Монако: Кен, Салису, Керер, Синго, Бен-Сегир, Буабре (Мишаль, 62), Уаттара (Кайо Энрике, 61), Закария, Камара, Вандерсон, Эмболо
Осер, Аббе-Дешам
Осер – Лилль 0:0
Удаление: Жоли 56
Осер: Де Персен, Менса, Жоли, Акпа, Жубал, Диоманде, Траоре (Айе, 90+2), Диуссе (Массенго, 65), Овусу, Перрен (Бэйр, 90+2), Синайоко (Онаиву, 88)
Лилль: Шевалье, Исмаили (Гудмундссон, 68), Алессандро, Диаките, Манди (Менье, 78), Андре Гомеш (Сахрауи, 78), Андре, Харальдссон, Буадди (Гомес, 68), Кабелла (Байо, 84), Дэвид
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