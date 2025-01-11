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Лига 1. Гостевые осечки Монако и Лилля

Франция
Обновлено

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Лига 1. Гостевые осечки Монако и Лилля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 17-й тур

Нант, Стад ля Божуар

Нант – Монако 2:2

Голы: Аблин 12, Амьян 47 – Эмболо 52, Салису 59

Нант: Антони Лопеш, Коцца, Зезе (Гбамен, 70), Паллуа, Амьян, Кастеллетто, Саймон, Дуглас, Лепенан, Томас (Мохамед, 78), Аблин

Монако: Кен, Салису, Керер, Синго, Бен-Сегир, Буабре (Мишаль, 62), Уаттара (Кайо Энрике, 61), Закария, Камара, Вандерсон, Эмболо

Осер, Аббе-Дешам

Осер – Лилль 0:0

Удаление: Жоли 56

Осер: Де Персен, Менса, Жоли, Акпа, Жубал, Диоманде, Траоре (Айе, 90+2), Диуссе (Массенго, 65), Овусу, Перрен (Бэйр, 90+2), Синайоко (Онаиву, 88)

Лилль: Шевалье, Исмаили (Гудмундссон, 68), Алессандро, Диаките, Манди (Менье, 78), Андре Гомеш (Сахрауи, 78), Андре, Харальдссон, Буадди (Гомес, 68), Кабелла (Байо, 84), Дэвид

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