Лига 1. Ницца ворвалась в топ-4, Брест раскатал Лион

После вчерашних выездных осечек "Монако" и "Лилля" свой шанс получили их конкуренты за зону ЛЧ "Ницца" и "Лион". Правда, обоих тоже ждали непростые выезды к крепким середнякам, которые тоже не прочь побороться за еврокубки. В итоге вакантное место в топ-4 забрала себе "Ницца".

Подопечные Франка Эса перестреляли на "Огюст Делон" "Реймс". Разницу сделал Гаэтан Лаборд, оформивший эффектный дубль – сначала паненкой реализовал собственноручно заработанный пенальти, а после перерыва изящно прокинул мимо вратаря после шикарной разрезающей передачи Диопа. "Реймс" долго не сдавался.

Ито в первом тайме конвертировал в гол редкую ошибку Данте, а после перерыва Мамаду Диакон забил самый быстрый гол сезоне для игрока, вышедшего с лавки. На 29-й секунде он издали красиво зарядил в девятку, снова сократив разрыв. Но "Ницца" тоже ответила своим голом с лавки. Свежий Чо прострелил на вышедшего вместе с ним Абди на 2:4.

До этого "Брест" шокировал "Лион" в дебюте, добыв решающий перевес в стартовые 25 минут. Центрхав Махди Камара и Людовик Ажорк вдвоем организовали два взятия ворот после перехватов на чужой половине. В первом голевом эпизоде Камара добьет в пустые на добивании после пушки таргетмена. А во втором Ажорк отпразднует 150-й матч в Лиге 1 забитым мячом после феноменальной скрытой передачи Камара.

"Лион" полностью проиграл центр поля, и после проваленного дебюта в игру им вернуться было трудно. Верету в компенсированное отыграл один фирменным врыванием вторым темпом. Но за всю вторую половину "ткачи" так и не нашли путей к воротам Бизота во второй раз.

Лига 1. 17-й тур

Реймс, Огюст Делон

Реймс – Ницца 2:4

Голы: Ито 34, Диакон 71 – Гессан 28, Лаборд 44 (п), 64, Абди 86

Реймс: Диуф, Акьеме, Кипре, Окуму (де Смет, 77), Бута (Коне, 82), Атангана Эдоа (Сангюи, 71), Мунеци, Накамура (Диакон, 71), Теума (Бамба, 82), Ито, Диаките

Ницца: Булка, Бар, Данте, Ндайшиме, Клосс (Менди, 46), Ндомбеле (Луше, 78), Будауи, Диоп, Буанани (Чо, 73), Гессан (Абди, 73), Лаборд (Мукоко, 88)

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Лион 2:1

Голы: Камара 8, Ажорк 25 – Верету 45+2

Брест: Бизот, Айдара (Амави, 46), Ндиайе, Шардонне, Лала, Маньетти, Фернандеш, Камара, Думбия (Дель Кастийо, 76), Балде (Перейра Лаже, 76), Ажорк (Сима, 85)

Лион: Перри, Тальяфико (Абнер, 46), Ниакате, Чалета-Цар, Мата, Тессманн (Мэйтленд-Найлз, 67), Фофана (Бенрахма, 80), Толиссо, Верету (Нуама, 46), Шерки, Ляказетт (Микаутадзе, 76)