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Лига 1. Ницца ворвалась в топ-4, Брест раскатал Лион
Суббота – день противостояний претендентов за Европу
Фото: OGC Nice
После вчерашних выездных осечек "Монако" и "Лилля" свой шанс получили их конкуренты за зону ЛЧ "Ницца" и "Лион". Правда, обоих тоже ждали непростые выезды к крепким середнякам, которые тоже не прочь побороться за еврокубки. В итоге вакантное место в топ-4 забрала себе "Ницца".
Подопечные Франка Эса перестреляли на "Огюст Делон" "Реймс". Разницу сделал Гаэтан Лаборд, оформивший эффектный дубль – сначала паненкой реализовал собственноручно заработанный пенальти, а после перерыва изящно прокинул мимо вратаря после шикарной разрезающей передачи Диопа. "Реймс" долго не сдавался.
Ито в первом тайме конвертировал в гол редкую ошибку Данте, а после перерыва Мамаду Диакон забил самый быстрый гол сезоне для игрока, вышедшего с лавки. На 29-й секунде он издали красиво зарядил в девятку, снова сократив разрыв. Но "Ницца" тоже ответила своим голом с лавки. Свежий Чо прострелил на вышедшего вместе с ним Абди на 2:4.
До этого "Брест" шокировал "Лион" в дебюте, добыв решающий перевес в стартовые 25 минут. Центрхав Махди Камара и Людовик Ажорк вдвоем организовали два взятия ворот после перехватов на чужой половине. В первом голевом эпизоде Камара добьет в пустые на добивании после пушки таргетмена. А во втором Ажорк отпразднует 150-й матч в Лиге 1 забитым мячом после феноменальной скрытой передачи Камара.
"Лион" полностью проиграл центр поля, и после проваленного дебюта в игру им вернуться было трудно. Верету в компенсированное отыграл один фирменным врыванием вторым темпом. Но за всю вторую половину "ткачи" так и не нашли путей к воротам Бизота во второй раз.
Лига 1. 17-й тур
Реймс, Огюст Делон
Реймс – Ницца 2:4
Голы: Ито 34, Диакон 71 – Гессан 28, Лаборд 44 (п), 64, Абди 86
Реймс: Диуф, Акьеме, Кипре, Окуму (де Смет, 77), Бута (Коне, 82), Атангана Эдоа (Сангюи, 71), Мунеци, Накамура (Диакон, 71), Теума (Бамба, 82), Ито, Диаките
Ницца: Булка, Бар, Данте, Ндайшиме, Клосс (Менди, 46), Ндомбеле (Луше, 78), Будауи, Диоп, Буанани (Чо, 73), Гессан (Абди, 73), Лаборд (Мукоко, 88)
Брест, Стад Франсис Ле Бле
Брест – Лион 2:1
Голы: Камара 8, Ажорк 25 – Верету 45+2
Брест: Бизот, Айдара (Амави, 46), Ндиайе, Шардонне, Лала, Маньетти, Фернандеш, Камара, Думбия (Дель Кастийо, 76), Балде (Перейра Лаже, 76), Ажорк (Сима, 85)
Лион: Перри, Тальяфико (Абнер, 46), Ниакате, Чалета-Цар, Мата, Тессманн (Мэйтленд-Найлз, 67), Фофана (Бенрахма, 80), Толиссо, Верету (Нуама, 46), Шерки, Ляказетт (Микаутадзе, 76)
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