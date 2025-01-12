Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Разница между командами 4 очка. Известно, выйдет ли Соболь против Тулузы
Матч начнётся в 18:15 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Лиге 1 встретятся "Тулуза" и "Страсбург".
Эдуард Соболь, играющий за гостевую команду, остался на скамейке запасных.
???? La compo' du Racing pour ce match face à Toulouse !#TFCRCSA pic.twitter.com/cG4wjwKSl5— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 12, 2025
Украинский защитник сыграл в трёх матчах чемпионата Франции, выйдя на замену. Эдуард Соболь за клуб отыграл 40 минут и получил одну жёлтую карточку в матче против "Гавра".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
До матча "Страсбург" занимает 11-е место с 20-ю очками за 16 игр. "Тулуза" - на три строчки выше с 24-мя очками.
Это первая встреча между командами в сезоне. Матч начнётся в 18:15 по киевскому времени
Популярное сейчас
- Знал все заранее. Олег Федорчук рассказал о провальном трансфере Динамо
- Дебютный хет-трик в карьере. Полузащитник Ман Сити впервые забил три гола
- Турецкий гранд подготовил более щедрое предложение по Зинченко, чем Интер, – Fotospor
- Манчестер Сити предлагает 50 миллионов евро за игрока сборной Узбекистана
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО