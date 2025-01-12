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Разница между командами 4 очка. Известно, выйдет ли Соболь против Тулузы

Франция

Матч начнётся в 18:15 по киевскому времени

Разница между командами 4 очка. Известно, выйдет ли Соболь против Тулузы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Лиге 1 встретятся "Тулуза" и "Страсбург".

Эдуард Соболь, играющий за гостевую команду, остался на скамейке запасных.

Украинский защитник сыграл в трёх матчах чемпионата Франции, выйдя на замену. Эдуард Соболь за клуб отыграл 40 минут и получил одну жёлтую карточку в матче против "Гавра".

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До матча "Страсбург" занимает 11-е место с 20-ю очками за 16 игр. "Тулуза" - на три строчки выше с 24-мя очками.

Это первая встреча между командами в сезоне. Матч начнётся в 18:15 по киевскому времени

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Источник:
Strasbourg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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