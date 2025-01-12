Лига 1. ПСЖ - Сент-Этьен 2:1. Дубль Дембеле помог парижанам добыть три очка над одним из аутсайдеров чемпионата

В семнадцатом туре Лиги 1 чемпион Франции на своем поле принимал "Сент-Этьен". Уже на первой минуте встречи Доннарумме пришлось вступать в игру, совершив удачный сейв после удара Зурико Давиташвили. Позже хозяева могли "привезти" себе гол, однако в последний Люка Эрнандес выбил мяч на угловой. Игроки "ПСЖ" после этого создали две голевые возможности, но удары от Маюлу и Рамуша потянул голкипер гостей Ларсоннер. А дальше хозяева открыли счет во встрече: Усман Дембеле получил мяч на правом фланге, вошел в штрафную и пробил в ближний нижний угол ворот "зеленых". В середине тайма парижане заработали пенальти, поскольку после передачи от Хакими мяч попал в руку защитнику "Сент-Этьена", а сам одиннадцатиметровый уверенно реализовал Дембеле. Прекрасную возможность затем имел Брэдли Барколя, когда вышел один на один с Ларсоннером, однако капитан гостей ногой парировал удар нападающего "ПСЖ".

В начале второй половины матча хозяева поля продолжили контролировать ход игры. В этот промежуток времени опасность у ворот "зеленых" создал Брэдли Барколя, но голкипер "Сент-Этьена" в очередной раз спас свою команду от пропущенного мяча. И позже, на ровном месте, гости сократили свое отставание. Игроки Эйрика Хорнеланда заработали штрафной у ворот соперника, а Зурико Давиташвили удачно его реализовал, хоть Доннарумма мог лучше сыграть в этом эпизоде. Ближе к финальному свистку игра стала более открытой, где имел возможность Дембеле сделать хет-трик, но с близкого расстояния он пробил выше ворот. "Сент-Этьену" же не удалось создать опасность у штрафной площадки в конце поединка и арбитр зафиксировал минимальную победу парижан над соперником.

Благодаря этой победе "ПСЖ" вернул себе семиочковое преимущество над "Марселем", который идет вторым в Лиге 1, а "зеленые" остаются 16-ми в турнирной таблице, опережая "Гавр" на четыре пункта, который находится в зоне вылета.

Лига 1. 17-й тур

Париж, "Парк де Пренс"

ПСЖ - Сент-Этьен 2:1

Голы: У. Дембеле 13, 23 (пен.) - Давиташвили 64

Предупреждение: Мутон, Бушуари

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Бералдо, Л. Эрнандес (Пачо, 63), Н. Мендеш - Ли Кан Ин, Маюлу (Витинья, 71), Руис - У. Дембеле, Рамуш (Д. Дуэ, 63), Барколя (Заир-Эмери, 79)

Сент-Этьен: Ларсоннер - Аппиа, Батубинсика, Наде, Л. Петро - Бушуари, Эква, Мутон (Амугу, 63) - Давиташвили (Н'Гессан, 87), Стассен, Кафаро (Боакье, 46)