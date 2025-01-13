Несколько французских клубов заинтересованы в трансфере вингера Фиорентины

После ухода Винченцо Итальяно с тренерского поста "Фиорентины", Жонатан Иконе потерял свое место в основе. Учитывая его текущее положение, 26-летний игрок может искать новый вызов в ближайшие недели.

По информации L'Equipe, к вингеру "фиалок" проявляют интерес "Нант", "Ренн", "Старсбур" и, в меньшей степени, "Ланс". Более того, "канарейки" уже направили предложение трансфера итальянской команде. Жонатан Иконе имеет успешный опыт выступлений в Лиге 1, выиграв в свое время чемпионат и Суперкубок Франции в составе "Лилля". По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 8 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Жонатан Иконе провел 22 матчей, где отметился 4 голами и одним ассистом.