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ПСЖ договорился со звездой Наполи о контракте
Кварацхелия, вероятно, покинет Серию А
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 13 января, состоялась решающая встреча между представителями "Пари Сен-Жермен" и "Наполи" по переходу левого вингера Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
"ПСЖ" уже договорился с игроком о 5-летнем соглашении - и стороны приблизились к договору по трансферной сумме.
Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 85 млн евро. Его контракт с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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