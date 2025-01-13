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ПСЖ договорился со звездой Наполи о контракте

Франция

Кварацхелия, вероятно, покинет Серию А

ПСЖ договорился со звездой Наполи о контракте

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 13 января, состоялась решающая встреча между представителями "Пари Сен-Жермен" и "Наполи" по переходу левого вингера Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"ПСЖ" уже договорился с игроком о 5-летнем соглашении - и стороны приблизились к договору по трансферной сумме.

Добавим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 85 млн евро. Его контракт с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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