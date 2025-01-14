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Летний новичок Марселя готов покинуть клуб в январе

Франция

Интерес к игроку проявили несколько европейских команд

Летний новичок Марселя готов покинуть клуб в январе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Марселя" собирается покинуть клуб в ближайшее время, несмотря на то, что он присоединился к команде только прошлым летом. Футболист является одним из лучших бомбардиров Лиги 1 за последние три сезона.

Читайте такжеАрсенал намерен подписать звездного нападающего из Серии А уже в зимнее трансферное окно

Как сообщил журналист Николо Скира, 22-летний Элье Ваи очень близок к тому, чтобы покинуть французский "Марсель" в зимнее трансферное окно. Известно, что за талантливым нападающим наблюдают несколько клубов из АПЛ и Серии А.

Летом прошлого года француз присоединился к "Марселю" из "Ланса" за 25 миллионов евро.

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Добавим, что в текущем сезоне Элье Ваи забил три гола и отдал один ассист в 14 матчах за "Марсель" во всех турнирах.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Марсель Элье Ваи
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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