Летний новичок Марселя готов покинуть клуб в январе

Нападающий "Марселя" собирается покинуть клуб в ближайшее время, несмотря на то, что он присоединился к команде только прошлым летом. Футболист является одним из лучших бомбардиров Лиги 1 за последние три сезона.

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Как сообщил журналист Николо Скира, 22-летний Элье Ваи очень близок к тому, чтобы покинуть французский "Марсель" в зимнее трансферное окно. Известно, что за талантливым нападающим наблюдают несколько клубов из АПЛ и Серии А.

Летом прошлого года француз присоединился к "Марселю" из "Ланса" за 25 миллионов евро.

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Добавим, что в текущем сезоне Элье Ваи забил три гола и отдал один ассист в 14 матчах за "Марсель" во всех турнирах.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.