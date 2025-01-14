Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монако сделал второе предложение по трансферу звезды Вест Хэма
Ади Хюттер очень заинтересован в услугах этого игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно "Монако" предпринял попытку арендовать Эдсона Альвареса у "Вест Хэма", однако лондонцы отклонили это предложение. Впрочем, похоже на то, что французов это не останавливает.
Как сообщает Daily Mail, "монегаски" сделал новое предложение "Вест Хэму" по 27-летнему полузащитнику. Остается выяснить, будут ли готовы "молотобойцы" принять его после того, как мексиканец вышел на поле в первой игре Грэма Поттера против "Астон Виллы" в пятницу.
Добавим, что в этом сезоне Эдсон Альварес сыграл 19 матчей, однако никакими результативными действиями не отметился.
Популярное сейчас
- Все дело в Миколенко. Мойес хочет подписать в Эвертон левого защитника
- Гвардиола и его жена разводятся после 30 лет вместе
- Чемпионка Украины по академической гребле выехала в Россию
- Ярмолюк против Сити и Ливерпуля, битвы лидеров в Серии А. Расписание футбола на 13 – 19 января
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО