Монако сделал второе предложение по трансферу звезды Вест Хэма

Недавно "Монако" предпринял попытку арендовать Эдсона Альвареса у "Вест Хэма", однако лондонцы отклонили это предложение. Впрочем, похоже на то, что французов это не останавливает.

Как сообщает Daily Mail, "монегаски" сделал новое предложение "Вест Хэму" по 27-летнему полузащитнику. Остается выяснить, будут ли готовы "молотобойцы" принять его после того, как мексиканец вышел на поле в первой игре Грэма Поттера против "Астон Виллы" в пятницу.

Добавим, что в этом сезоне Эдсон Альварес сыграл 19 матчей, однако никакими результативными действиями не отметился.