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Монако сделал второе предложение по трансферу звезды Вест Хэма

Франция

Ади Хюттер очень заинтересован в услугах этого игрока

Монако сделал второе предложение по трансферу звезды Вест Хэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Недавно "Монако" предпринял попытку арендовать Эдсона Альвареса у "Вест Хэма", однако лондонцы отклонили это предложение. Впрочем, похоже на то, что французов это не останавливает.

Как сообщает Daily Mail, "монегаски" сделал новое предложение "Вест Хэму" по 27-летнему полузащитнику. Остается выяснить, будут ли готовы "молотобойцы" принять его после того, как мексиканец вышел на поле в первой игре Грэма Поттера против "Астон Виллы" в пятницу.

Добавим, что в этом сезоне Эдсон Альварес сыграл 19 матчей, однако никакими результативными действиями не отметился.

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Монако Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Эдсон Альварес
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Гресь
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