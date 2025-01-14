Ланс заинтересован в трансфере вингера менхенгладбахской Боруссии

"Ланс" активно работает на трансферном рынке, где они настроены усилить свою атакующую линию. Одним из потенциальных новичков команды может стать игрок Бундеслиги.

Как сообщает Foot Mercato, французский клуб заинтересован в трансфере Натана Нгуму из менхенгладбахской "Боруссии". Он является универсальным игроком, который может сыграть как слева, так и справа в атаке. Его контракт с "жеребцами" рассчитан до 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 3,5 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Натан Нгуму сыграл 11 матчей, однако никакими результативными он не отмечался.