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Ланс заинтересован в трансфере вингера менхенгладбахской Боруссии

Франция

Футболист может получить больше игровой практики в Лиге 1

Ланс заинтересован в трансфере вингера менхенгладбахской Боруссии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ланс" активно работает на трансферном рынке, где они настроены усилить свою атакующую линию. Одним из потенциальных новичков команды может стать игрок Бундеслиги.

Как сообщает Foot Mercato, французский клуб заинтересован в трансфере Натана Нгуму из менхенгладбахской "Боруссии". Он является универсальным игроком, который может сыграть как слева, так и справа в атаке. Его контракт с "жеребцами" рассчитан до 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 3,5 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Натан Нгуму сыграл 11 матчей, однако никакими результативными он не отмечался.

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Боруссия (Менхенгладбах) Ланс
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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