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Обошли Ливерпуль. Звёздный игрок Наполи переходит в ПСЖ, - Романо
Трансфер состоялся, как сообщает инсайдер
Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что Хвича Кварацхелия переходит в "ПСЖ".
Согласно информации RMC Sport, стоимость трансфера превысит 70 млн евро, контракт с нападающим рассчитан на пять лет.
Ранее было известно, что Кварацхелией помимо "ПСЖ" интересовался и английский "Ливерпуль".
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Хвича Кварацхелия присоединился к "Наполи" в сезоне 2022/23 из "Динамо Батуми" за 13,3 млн евро. Он сыграл 107 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 29 голевых передач.
TransferMarkt оценивает вингера сборной Грузии в 85 млн евро.
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