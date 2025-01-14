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Обошли Ливерпуль. Звёздный игрок Наполи переходит в ПСЖ, - Романо

Франция
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Трансфер состоялся, как сообщает инсайдер

Обошли Ливерпуль. Звёздный игрок Наполи переходит в ПСЖ, - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что Хвича Кварацхелия переходит в "ПСЖ".

Согласно информации RMC Sport, стоимость трансфера превысит 70 млн евро, контракт с нападающим рассчитан на пять лет.

Ранее было известно, что Кварацхелией помимо "ПСЖ" интересовался и английский "Ливерпуль".

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Хвича Кварацхелия присоединился к "Наполи" в сезоне 2022/23 из "Динамо Батуми" за 13,3 млн евро. Он сыграл 107 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 29 голевых передач.

TransferMarkt оценивает вингера сборной Грузии в 85 млн евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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