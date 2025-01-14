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ПСЖ представил новый изысканный комплект формы на сезон 2024/25
Jordan Wings
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" представил четвертый комплект формы для сезона 2024/25.
Новый комплект, созданный в сотрудничестве с Jordan, отличается уникальным дизайном, вдохновленным культовым логотипом Jordan "Wings".
Крылья, которые стали символом полета и достижения вершин, украшают футболку, придавая ей особую изысканность.
????????????— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 14, 2025
Check out our new #PSGxJordan fourth kit for the 24/25 season ✔️
A unique jersey adorned with wing motifs inspired by Jordan’s iconic “????????????????????” logo available on January 22, 2025 in our official stores and online ❤️????
✨ #???????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/xCEKnem06X
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