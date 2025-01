ПСЖ представил новый изысканный комплект формы на сезон 2024/25

"Пари Сен-Жермен" представил четвертый комплект формы для сезона 2024/25.

Новый комплект, созданный в сотрудничестве с Jordan, отличается уникальным дизайном, вдохновленным культовым логотипом Jordan "Wings".

Крылья, которые стали символом полета и достижения вершин, украшают футболку, придавая ей особую изысканность.

????????????



Check out our new #PSGxJordan fourth kit for the 24/25 season ✔️

A unique jersey adorned with wing motifs inspired by Jordan’s iconic “????????????????????” logo available on January 22, 2025 in our official stores and online ❤️????



✨ #???????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/xCEKnem06X