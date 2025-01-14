  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ представил новый изысканный комплект формы на сезон 2024/25
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ представил новый изысканный комплект формы на сезон 2024/25

Франция

Jordan Wings

ПСЖ представил новый изысканный комплект формы на сезон 2024/25

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" представил четвертый комплект формы для сезона 2024/25.

Новый комплект, созданный в сотрудничестве с Jordan, отличается уникальным дизайном, вдохновленным культовым логотипом Jordan "Wings".

Крылья, которые стали символом полета и достижения вершин, украшают футболку, придавая ей особую изысканность.

Читайте такжеПСЖ договорился со звездой Наполи о контракте
По теме
yellow-arrow
Ювентус и ПСЖ почти договорились об аренде форварда
yellow-arrow
Обошли Ливерпуль. Звёздный игрок Наполи переходит в ПСЖ, - Романо
yellow-arrow
Лондонский клуб нацелился на подписание звездного нападающего Лиги 1
Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости