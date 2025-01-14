Ювентус и ПСЖ почти договорились об аренде форварда

Туринский "Ювентус" находится на пороге подписания контракта аренды до июня 2025 года с талантливым французским форвардом Рандалем Коло Муани, который сейчас выступает за парижский "ПСЖ". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Но француз имеет и другие предложения от клубов АПЛ, поэтому окончательное решение будет зависеть от него.

Рандаль в текущем сезоне за "ПСЖ" сыграл 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.