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Ювентус и ПСЖ почти договорились об аренде форварда
Будущее Рандаля Коло Муани пока неизвестно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" находится на пороге подписания контракта аренды до июня 2025 года с талантливым французским форвардом Рандалем Коло Муани, который сейчас выступает за парижский "ПСЖ". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Но француз имеет и другие предложения от клубов АПЛ, поэтому окончательное решение будет зависеть от него.
Рандаль в текущем сезоне за "ПСЖ" сыграл 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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