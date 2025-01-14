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Ювентус и ПСЖ почти договорились об аренде форварда

Франция

Будущее Рандаля Коло Муани пока неизвестно

Ювентус и ПСЖ почти договорились об аренде форварда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Туринский "Ювентус" находится на пороге подписания контракта аренды до июня 2025 года с талантливым французским форвардом Рандалем Коло Муани, который сейчас выступает за парижский "ПСЖ". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Но француз имеет и другие предложения от клубов АПЛ, поэтому окончательное решение будет зависеть от него.

Рандаль в текущем сезоне за "ПСЖ" сыграл 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Ювентус (Турин) Пари Сен-Жермен Рандаль Коло Муани
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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