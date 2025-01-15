Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывшая команда Малиновского заинтересована в подписании Поля Погба
Звездный полузащитник ищет себе новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "Марсель" заинтересован в подписании Поля Погба на правах свободного агента.
Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, 31-летний скандальный французский хавбек может оказаться во Франции. Ожидается, что "Марсель", который идет вторым в Лиге 1, предложит ему контракт этой зимой.
Напомним, что в сентябре 2023 года Погба был отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста, а в конце прошлого года "Ювентус" решил разорвать с ним контракт. В этом году француз может начать тренировки с новым клубом, а в марте звездный полузащитник может выйти на футбольное поле.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также добавим, что Поль Погба является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции и четырехкратным чемпионом Италии вместе с "Ювентусом" в период с 2013 по 2016 год.
Популярное сейчас
- Трансферная сага Зубкова, новый клуб для Зинченка, новичок Арсенала. Главные новости за 14 января
- Вацко: Шовковский сейчас команду гоняет, как лошадей. Говорят, что футболисты стонут
- Суркис встал на защиту Андриевского и пригрозил Бурбасу
- Назван топ-клуб, который зимой реально претендует на Забарного
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки