Бывшая команда Малиновского заинтересована в подписании Поля Погба

Французский "Марсель" заинтересован в подписании Поля Погба на правах свободного агента.

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, 31-летний скандальный французский хавбек может оказаться во Франции. Ожидается, что "Марсель", который идет вторым в Лиге 1, предложит ему контракт этой зимой.

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Напомним, что в сентябре 2023 года Погба был отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста, а в конце прошлого года "Ювентус" решил разорвать с ним контракт. В этом году француз может начать тренировки с новым клубом, а в марте звездный полузащитник может выйти на футбольное поле.

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Также добавим, что Поль Погба является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции и четырехкратным чемпионом Италии вместе с "Ювентусом" в период с 2013 по 2016 год.