  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Бывшая команда Малиновского заинтересована в подписании Поля Погба
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывшая команда Малиновского заинтересована в подписании Поля Погба

Франция

Звездный полузащитник ищет себе новый клуб

Бывшая команда Малиновского заинтересована в подписании Поля Погба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский "Марсель" заинтересован в подписании Поля Погба на правах свободного агента.

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, 31-летний скандальный французский хавбек может оказаться во Франции. Ожидается, что "Марсель", который идет вторым в Лиге 1, предложит ему контракт этой зимой.

Читайте такжеФранцузский топ-клуб рассматривает вариант с приглашением Поля Погба

Напомним, что в сентябре 2023 года Погба был отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста, а в конце прошлого года "Ювентус" решил разорвать с ним контракт. В этом году француз может начать тренировки с новым клубом, а в марте звездный полузащитник может выйти на футбольное поле.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также добавим, что Поль Погба является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции и четырехкратным чемпионом Италии вместе с "Ювентусом" в период с 2013 по 2016 год.

По теме
yellow-arrow
Игрок ПСЖ об обвинениях в изнасиловании: Правда в том, что когда ты успешен и дела идут у тебя хорошо, то становишься легкой мишенью для определенных людей
yellow-arrow
Нападающий ПСЖ в шаге от перехода в топ-клуб Серии А. Игрок в ближайшее время пройдет медобследование
yellow-arrow
Барселона следит за двумя голкиперами, которые в будущем могут заменить тер Штегена
Поль Погба Марсель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости