Игрок ПСЖ об обвинениях в изнасиловании: Правда в том, что когда ты успешен и дела идут у тебя хорошо, то становишься легкой мишенью для определенных людей

Ашраф Хакими с марта 2023 года имеет неспортивные проблемы, поскольку его обвинили в изнасиловании 23-летней девушки. Марокканец долгое время хранил молчание по поводу этой ситуации, однако теперь он решил высказаться относительно данного эпизода в его жизни.

"Я буду честным в этом вопросе. Это первый раз, когда я говорю об этом публично с кем-то. Потому что с тех пор, как это произошло два года назад, я ничего об этом не говорил. Правда в том, что когда ты успешен и дела идут у тебя хорошо, то становишься легкой мишенью для определенных людей. И это научило меня, что нельзя доверять многим людям вокруг. Когда это дело передали в суд, мы увидели, что это был просто способ шантажа. Они хотели шантажировать меня, и поэтому мы подали жалобу, которая проходит успешно. Суды справились с этим достаточно хорошо. И вскоре все будет решено. Вся правда выйдет наружу, и мы сможем больше об этом поговорить", - цитирует слова марокканца Foot Mercato.

Отметим, что в настоящее время Ашраф Хакими находится под судебным надзором, но при этом он может покидать территорию Франции.