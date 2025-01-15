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Официально: Лион арендовал хавбека из Ботафого
Контракт рассчитан до конца сезона 2024/25
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Лион" объявил о подписании контракта аренды с аргентинским полузащитником Тьяго Альмадой.
23-летний футболист переходит во французскую команду на правах аренды из "Ботафого" до конца текущего сезона.
Бразильская команда ничего не получит за аренду игрока, поскольку оба клуба принадлежат одной и той же организации - "Eagle Group".
???? Thiago Almada vous donne rendez-vous ce samedi au @GroupamaStadium pour #OLTFC ! ????????— Olympique Lyonnais (@OL) January 15, 2025
???? https://t.co/bYh7BE7EGU pic.twitter.com/zeoZ03HWyF
Добавим, что Тьяго за всю свою карьеру сыграл 209 матчей, в которых забил 53 гола и отдал 36 ассистов.
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