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Официально: Лион арендовал хавбека из Ботафого

Франция

Контракт рассчитан до конца сезона 2024/25

Официально: Лион арендовал хавбека из Ботафого

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Лион" объявил о подписании контракта аренды с аргентинским полузащитником Тьяго Альмадой.

23-летний футболист переходит во французскую команду на правах аренды из "Ботафого" до конца текущего сезона.

Бразильская команда ничего не получит за аренду игрока, поскольку оба клуба принадлежат одной и той же организации - "Eagle Group".

Добавим, что Тьяго за всю свою карьеру сыграл 209 матчей, в которых забил 53 гола и отдал 36 ассистов.

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Источник:
OL
Опубликовал: Екатерина Власова
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