Официально: Лион арендовал хавбека из Ботафого

"Лион" объявил о подписании контракта аренды с аргентинским полузащитником Тьяго Альмадой.

23-летний футболист переходит во французскую команду на правах аренды из "Ботафого" до конца текущего сезона.

Бразильская команда ничего не получит за аренду игрока, поскольку оба клуба принадлежат одной и той же организации - "Eagle Group".

Добавим, что Тьяго за всю свою карьеру сыграл 209 матчей, в которых забил 53 гола и отдал 36 ассистов.