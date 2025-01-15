Владелец Марселя хочет приобрести американское подразделение TikTok

Владелец "Марселя" Фрэнк Маккорт хочет приобрести американское подразделение популярной социальной сети TikTok.

Бизнесмен уже объявил о создании консорциума инвесторов, чтобы осуществить покупку.

Добавим, что правительство США выразило серьезные опасения относительно национальной безопасности, связанные с TikTok. По их данным, китайские власти могут получать доступ к персональным данным американских пользователей. Именно поэтому было принято решение о запрете этой социальной сети на территории США, если компания не продаст американское подразделение.