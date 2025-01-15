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Владелец Марселя хочет приобрести американское подразделение TikTok
Фрэнк Маккорт планирует осуществить масштабную покупку
Владелец "Марселя" Фрэнк Маккорт хочет приобрести американское подразделение популярной социальной сети TikTok.
Бизнесмен уже объявил о создании консорциума инвесторов, чтобы осуществить покупку.
Добавим, что правительство США выразило серьезные опасения относительно национальной безопасности, связанные с TikTok. По их данным, китайские власти могут получать доступ к персональным данным американских пользователей. Именно поэтому было принято решение о запрете этой социальной сети на территории США, если компания не продаст американское подразделение.
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