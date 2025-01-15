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Владелец Марселя хочет приобрести американское подразделение TikTok

Франция

Фрэнк Маккорт планирует осуществить масштабную покупку

Владелец Марселя хочет приобрести американское подразделение TikTok

Новина українською

Владелец "Марселя" Фрэнк Маккорт хочет приобрести американское подразделение популярной социальной сети TikTok.

Бизнесмен уже объявил о создании консорциума инвесторов, чтобы осуществить покупку.

Добавим, что правительство США выразило серьезные опасения относительно национальной безопасности, связанные с TikTok. По их данным, китайские власти могут получать доступ к персональным данным американских пользователей. Именно поэтому было принято решение о запрете этой социальной сети на территории США, если компания не продаст американское подразделение.

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Марсель Фрэнк Маккорт
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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