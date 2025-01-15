Стала известна оценка Соболя от статистических порталов в матче 1/16 финала Кубка Франции

15 января состоялся матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором "Тан" сыграл против "Страсбура" (2:2, 3:5 по пенальти)).

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Эдуард Соболь вышел в стартовом составе гостей. После завершения матча статистический портал Sofascore оценил игру нашего соотечественника на 6.8.

Соболь отдал 74% точных передач, сделал 2 ключевых паса и 88 касаний к мячу.