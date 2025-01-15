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Стала известна оценка Соболя в матче 1/16 финала Кубка Франции

Франция
Обновлено

Sofascore поставил украинцу 6.8

Стала известна оценка Соболя в матче 1/16 финала Кубка Франции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

15 января состоялся матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором «Тан» сыграл против «Страсбура» (2:2 (3:5 по пенальти)).

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Эдуард Соболь вышел в стартовом составе гостей. После завершения матча статистический портал Sofascore оценил игру нашего соотечественника на 6.8.

Соболь отдал 74% точных передач и сделал 2 ключевых паса и 88 касаний мяча.

Стала известна оценка Соболя в матче 1/16 финала Кубка Франции - изображение 1
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Эдуард Соболь Страсбур SofaScore
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