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Исторический момент. Клуб из пятого дивизиона Франции выбил Лион в Кубке. Фото и видео

Франция

Они радовались как никогда

Исторический момент. Клуб из пятого дивизиона Франции выбил Лион в Кубке. Фото и видео

Фото - ФК Бургуєн-Жальє

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Клуб из пятого дивизиона Франции выбил Лион в Кубке.

"Бургуен-Жалье" прошёл в 1/8 финала Кубка Франции. На своём поле команда в основное время сыграла вничью 2:2 с представителем Лиги 1. По регламенту клубы пробивали пенальти.

У "Лиона" пенальти не реализовали Александер Ляказетт и Корентен Толиссо. Футболисты "Бургуен-Жалье" не попали лишь один раз.

Клуб пятого дивизиона Франции прошёл далее. Болельщики выбежали на поле. На трибунах также радовались. Клуб выложил исторический момент

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Теперь они ожидают своего соперника в следующей стадии Кубка Франции.

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Источник:
FC Bourgoin-Jallieu
Опубликовал: Владислав Прийменко
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