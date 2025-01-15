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Исторический момент. Клуб из пятого дивизиона Франции выбил Лион в Кубке. Фото и видео
Они радовались как никогда
Фото - ФК Бургуєн-Жальє
Клуб из пятого дивизиона Франции выбил Лион в Кубке.
"Бургуен-Жалье" прошёл в 1/8 финала Кубка Франции. На своём поле команда в основное время сыграла вничью 2:2 с представителем Лиги 1. По регламенту клубы пробивали пенальти.
У "Лиона" пенальти не реализовали Александер Ляказетт и Корентен Толиссо. Футболисты "Бургуен-Жалье" не попали лишь один раз.
Клуб пятого дивизиона Франции прошёл далее. Болельщики выбежали на поле. На трибунах также радовались. Клуб выложил исторический момент
January 15, 2025
Les supporters de Bourgoin-Jallieu ???????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????? pour fêter leur qualification en 8èmes de finale de Coupe de France ???? pic.twitter.com/rMsBJ9tDEC— Vibes Foot (@VibesFoot) January 15, 2025
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Теперь они ожидают своего соперника в следующей стадии Кубка Франции.
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