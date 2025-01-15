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Стало известно, какую зарплату будет получать Кварацхелия в ПСЖ

Франция

11 миллионов евро в год

Стало известно, какую зарплату будет получать Кварацхелия в ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ожидается, что Хвича Кварацхелия вскоре покинет "Наполи" и подпишет контракт с "ПСЖ".

Одним из самых интересных моментов этого трансфера является существенное увеличение зарплаты Кварацхелии. Если в "Наполи" футболист зарабатывал 1,8 миллиона евро в год, то в "ПСЖ" его годовой доход составит 11 миллионов евро.

Добавим, что Хвича, вероятно, подпишет пятилетний контракт с французским грандом.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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