Стало известно, какую зарплату будет получать Кварацхелия в ПСЖ

Ожидается, что Хвича Кварацхелия вскоре покинет "Наполи" и подпишет контракт с "ПСЖ".

Одним из самых интересных моментов этого трансфера является существенное увеличение зарплаты Кварацхелии. Если в "Наполи" футболист зарабатывал 1,8 миллиона евро в год, то в "ПСЖ" его годовой доход составит 11 миллионов евро.

Добавим, что Хвича, вероятно, подпишет пятилетний контракт с французским грандом.