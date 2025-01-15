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Стало известно, какую зарплату будет получать Кварацхелия в ПСЖ
11 миллионов евро в год
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ожидается, что Хвича Кварацхелия вскоре покинет "Наполи" и подпишет контракт с "ПСЖ".
Одним из самых интересных моментов этого трансфера является существенное увеличение зарплаты Кварацхелии. Если в "Наполи" футболист зарабатывал 1,8 миллиона евро в год, то в "ПСЖ" его годовой доход составит 11 миллионов евро.
Добавим, что Хвича, вероятно, подпишет пятилетний контракт с французским грандом.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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