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Лион открыт к возможной продаже своей главной звезды
Руководство клуба готово выслушать предложения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский «Лион» открыт к возможной продаже главной звезды своей команды.
Как сообщил авторитетный журналист Руди Галетти, руководство "ткачей" ожидает предложений от других клубов по Райану Шерки. "Лион" готов оценить вариант с продажей 21-летнего атакующего полузащитника этой зимой. Однако отмечается, что ни один из клубов еще не сделал конкретный запрос.
"Аталанта" продолжает активно наблюдать за прогрессом игрока и его ситуацией в клубе. Сам футболист хочет дождаться предложений от клубов, прежде чем принять решение относительно своего будущего в "Лионе".
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В этом сезоне Райан Шерки принял участие в 21 матче за клуб во всех турнирах, отметившись 5 голами и 8 результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 30 миллионов евро.
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