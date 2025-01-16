Французский "ПСЖ" забронировал медосмотр для звезды Наполи в пятницу.

Журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс пишет, что Хвича Кварацхелия вечером ожидается в Париже. Утром 17 января он пройдёт медосмотр, а затем немедленно подпишет контракт с французским грандом.

Соглашение рассчитано на 4,5 года и действительно до 2029 года.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо писал, что ПСЖ заплатит за нападающего более 70 млн евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Хвича Кварацхелия сыграл за "Наполи" в 19-ти поединках. На его счету 5 голов и 3 голевые передачи.

TransferMarkt оценивает футболиста в 85 млн евро.