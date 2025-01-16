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ПСЖ забронировал медосмотр для звезды Наполи в пятницу

Франция

Нападающий близок к переходу во французский клуб

ПСЖ забронировал медосмотр для звезды Наполи в пятницу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский "ПСЖ" забронировал медосмотр для звезды Наполи в пятницу.

Журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс пишет, что Хвича Кварацхелия вечером ожидается в Париже. Утром 17 января он пройдёт медосмотр, а затем немедленно подпишет контракт с французским грандом.

Соглашение рассчитано на 4,5 года и действительно до 2029 года.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо писал, что ПСЖ заплатит за нападающего более 70 млн евро.

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В этом сезоне Хвича Кварацхелия сыграл за "Наполи" в 19-ти поединках. На его счету 5 голов и 3 голевые передачи.

TransferMarkt оценивает футболиста в 85 млн евро.

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Источник:
Fabrice Hawkins
Опубликовал: Владислав Прийменко
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