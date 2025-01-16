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Норвежские топ-клубы проголосовали за отмену VAR
Но это ещё не окончательное решение
Getty Images / Global Images Ukraine
Норвежские топ-клубы проголосовали за отмену видеоассистента рефери VAR
На своих ежегодных собраниях 18 клубов элитсерии проголосовали за отмену VAR, 9 клубов выбрали продолжение развития видеоассистента и ещё 5 клубов не провели свои собрания.
По информации источника VAR в норвежском футболе подвергся массовой критике и порой затмевал спортивный аспект.
"Сейчас мы ожидаем четкого решения — в организации, представляющей интересы 32 норвежских клубов Norsk Toppfotball (NTF) и затем в норвежской футбольной ассоциации (NFF), об отмене VAR.
Большинство клубов NTF, большинство клубов элитной серии и большинство клубов, использовавших VAR в последние два сезона, выступают против VAR. Сейчас от этого невозможно уйти", - говорит Неттависену Оле Кристиан Сандвик из Норвежского альянса сторонников.
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Источник рассказал, как решается будущее VAR
- На ежегодных встречах 32 норвежских клуба решают сохранить или отказаться от VAR
- 22 января состоится собрание владельцев NTF, на котором посредством голосования выберут сохранить или убрать VAR на основе решений 32 топ-клубов.
- NTF направит материалы в Норвежскую футбольную ассоциацию (NFF)
- Совет конфедерации NFF направит рекомендацию футбольному парламенту
- Все клубы, включая более крупные команды Норвегии голосуют по вопросу VAR.
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