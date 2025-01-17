По следам Мбаппе. Кварацхелия прошел медосмотр в ПСЖ и выбрал номер футболки

Соглашение между “Пари Сен-Жермен” и “Наполи” по трансферу Хвичи Кварацхелии постепенно приближается к своему логическому завершению. Le Parisien сообщает, что сумма перехода составит 70 миллионов евро. Выплата пройдет тремя траншами.

Сегодня утром грузин уже прошел медобследование. Кроме этого, он выбрал себе футболку с седьмым номером.

Последним постоянным владельцем этой цифры на спине в составе ПСЖ был Килиан Мбаппе, который покинул клуб прошлым летом на правах свободного агента.

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Срок соглашения между парижанами и Кварацхелией составит от четырех до пяти лет. Хвича будет зарабатывать 9-10 млн евро в год.