Франция
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Кварацхелия официально подписал контракт с ПСЖ. Известна сумма трансфера
Дождались
ПСЖ
Левый вингер Хвича Кварацхелия стал новым игроком французского гранда "Пари Сен-Жермен".
23-летний футболист подписал долгосрочный контракт с "ПСЖ", рассчитанный до июня 2029 года.
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Переход Кварацхелии из "Наполи" обошелся парижанам в 70 миллионов евро.
????✍️#WelcomeKvara pic.twitter.com/v3LEv8N1In— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 17, 2025
Добавим, что Хвича присоединился к "Наполи" летом 2022 года из "Динамо Батуми" за 13 млн евро. За это время вингер сыграл за команду 107 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 29 ассистов.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.01.2025 в 23:31
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