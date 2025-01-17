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Кварацхелия официально подписал контракт с ПСЖ. Известна сумма трансфера

Франция
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Кварацхелия официально подписал контракт с ПСЖ. Известна сумма трансфера

ПСЖ

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Левый вингер Хвича Кварацхелия стал новым игроком французского гранда "Пари Сен-Жермен".

23-летний футболист подписал долгосрочный контракт с "ПСЖ", рассчитанный до июня 2029 года.

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Переход Кварацхелии из "Наполи" обошелся парижанам в 70 миллионов евро.

Добавим, что Хвича присоединился к "Наполи" летом 2022 года из "Динамо Батуми" за 13 млн евро. За это время вингер сыграл за команду 107 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 29 ассистов.

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Пари Сен-Жермен Хвича Кварацхелия
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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.01.2025 в 23:31
Красавчик! Це вам не роздмуханий атлет мудрик...
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.01.2025 в 23:31
Красавчик! Це вам не роздмуханий атлет мудрик...
Ответить
0
0

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