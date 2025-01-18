Лига 1. Шок-контент от Монпелье и долгожданный прорыв Лилля

"Монако" выглядит сам не своим во второй части сезона. Первую половину кампании провели как едва ли не самая стабильная команда Лиги 1, заслуженно были вторыми и даже Хюттера переподписали. А после зимней паузы начались сложности: обидно снова отлетели от ПСЖ в Суперкубке, потеряли очки с "Нантом" в прошлом туре и вылетели из Кубка от "Реймса" по пенальти.

Матч с последним "Монпелье" обещал долгожданный прорыв. Хюттер перед ЛЧ решился ротировать, усадив Эмболо, Головина, Вандерсона и еще нескольких основных парней. И вроде шло как по маслу. Керер забил типичный для команды мяч с корнера на ближнюю, больше явных моментов не создавали, но стабильно обстреливали хозяев до перерыва.

Но после перерыва началась катастрофа. Уаттара грубо привез у своих ворот, а в концовке вышедший Эмболо похожим образом обрезался на своей половине. И эти две ошибки позволили Аль-Тамари оформить дубль и урвать для своей команды редкие 3 очка.

Абсолютно идентичным образом по сценарию сложился матч на "Пьер Моруа", где "Лилль" оборвал серию из трех ничьих волевой победой над "Ниццей". И снова две грубые ошибки привели к голам, одна у хозяев у Шевалье, и привоз Клосса в ответ на победный. Но вот по логике вообще не очевидный результат.

"Доги" снова довольно вяло играли в контроль, при этом регулярно пропуская опасные контрвыпады. Куда регулярнее, чем сами создавали что-то у ворот Булки. И к перерыву могли уступать не только минимально, ведь Ндомбеле еще и каркас проверил после гола Диопа. Но дебют второй половины был суперудачным. 2 гола с трех ударов за 18 минут, включая победный с корнера и добрый вечер. Вот сушили в последние полчаса действительно довольно удачно. И неожиданно забрались в топ-3, перепрыгнув и "Монако", и "Ниццу".

Лига 1. 18-й тур

Монпелье, Стад де ля Моссон

Монпелье – Монако 2:1

Голы: Аль-Тамари 55, 82 – Керер 32

Монпелье: Лекомт – Силла (Сен-Люс, 64), Саньян, Омерагич, Муанга (Джодич, 89), Тшато – Нжингула (Файяд, 64), Шотар, Саванье – Хазри (Норден, 64), Аль-Тамари (Маамма, 90+2)

Монако: Маецки – Уаттара (Кайо Энрике, 61), Салису, Керер, Тезе (Вандерсон, 61) – Камара, Магасса – Бен-Сегир (Эмболо, 77), Минамино, Аклиуш (Мишаль, 61) – Бирет

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Ницца 2:1

Голы: Харальдссон 48, Диаките 63 – Диоп 29

Лилль: Шевалье – Исмаили, Алессандро, Диаките, Менье – Андре Гомеш (Мукау, 74), Андре – Кабелла (Сахрауи, 46), Харальдссон (Манди, 90+1), Баккер (Буадди, 80) – Дэвид

Ницца: Булка – Абди (Бар, 77), Данте, Ндайшиме, Клосс – Росарио (Ндомбеле, 14), Будауи – Гессан, Диоп (Буанани, 77), Чо (Нген, 78) – Лаборд (Мукоко, 77)